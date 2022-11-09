Польские силовики избили беженца и заставили пересечь границу с Белоруссией

В Белоруссии заявили, что польские силовики избили беженца и заставили пересечь границу

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польские силовики избили беженца и заставили босиком перейти заграждение на границе с республикой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера, 8 ноября, на белорусско-польской границе обнаружен иностранец, со слов гражданин Сирии. (…) Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия», — говорится в заявлении.

Кроме того, беженец рассказал, что находился в Польше три дня, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на границу с Белоруссией. Госпогранкомитет уточнил, что мужчина нуждался в медицинской помощи, обуви и теплой одежде. Белорусские пограничники помогли иностранцу.

Ранее пограничный отряд Белоруссии вблизи границы с Польшей обнаружил большую группу беженцев, которые нуждались в теплых вещах, питании и медицинском осмотре. Польские военные доставили мигрантов к пограничному заграждению и вытеснили их через калитку.