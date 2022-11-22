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15:52, 22 ноября 2022Ценности

Россиянам назвали способы борьбы с облысением

Трихолог Екатерина Пащенко: уменьшить выпадение волос поможет мезотерапия

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Российский врач-трихолог Екатерина Пащенко назвала способы борьбы с облысением осенью. Комментарий эксперта приводит Life.

Чтобы уменьшить выпадение волос, медик посоветовала обратиться к специалисту, который назначит необходимые анализы и поможет подобрать соответствующее лечение. По ее словам, в числе рекомендованных средств могут быть активизирующие кровообращение шампуни и маски. В то же время среди процедур она назвала мезотерапию или плазмотерапию, которые направлены на стимуляцию волосяных фолликулов.

Кроме того, собеседница издания назвала некоторые из причин облысения в холодное время года. Среди них — авитаминоз, повреждение прядей вследствие воздействия солнечных лучей летом, а также неправильный уход и стресс. «К активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью. В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула и волосы начинают выпадать», — пояснила Пащенко.

Ранее в ноябре косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова назвала главные средства против сечения волос. Она посоветовала примерно один-два раза в неделю делать маски с гидролизованным коллагеном. Кроме того, после мытья головы необходимо использовать аргановое или кокосовое масло.

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Алина Гостева
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