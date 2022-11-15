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16:24, 15 ноября 2022Ценности

Россиянкам назвали главные средства против сечения волос

Трихолог Гусейнова посоветовала россиянкам делать маски с коллагеном против сечения волос

Фото: Shutterstock

Косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова назвала главные средства против сечения волос. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием LIFE.

В беседе с журналистами врач рассказала, что данная проблема чаще всего встречается у длинноволосых девушек, а ее причинами служат неправильный уход, постоянное воздействие жесткой воды, неаккуратное расчесывание и частая укладка с помощью щипцов.

Так, Гусейнова посоветовала примерно один-два раза в неделю делать маски с гидролизованным коллагеном. По ее словам, данный компонент проникает в структуру волос и восстанавливает их повреждения. Вдобавок после мытья головы необходимо использовать аргановое или кокосовое масло, которое поможет предотвратить сечение.

В заключение доктор особенно выделила применение термозащиты перед каждой укладкой волос посредством утюжка или щипцов.

В сентябре трихолог Тейлор Роуз перечислила ошибки во время мытья волос. Как утверждала эксперт, многие люди недостаточно смачивают волосы. По мнению доктора, чем больше пряди пропитаны водой, тем легче вспенить шампунь и сэкономить продукт.

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Мария Винар
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