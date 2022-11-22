Девушка подстригла саму себя и оценила результат словами «это треш»

TikTok-блогерша Анджелина Доу подстригла саму себя и показала неровные пряди

Блогерша Анджелина Доу подстригла саму себя и оценила результат словами «это треш». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как девушка повернулась спиной к камере и показала спадающие на спину неровные, рваные пряди. «Когда ты решила, что подстричь саму себя — хорошая идея, но со спины выглядишь вот так. Это треш, как я и думала. Нужно срочно исправлять», — заявила юзерша.

Зрители высказались насчет внешности Доу в комментариях, указав, что спереди ее волосы также выглядят неаккуратно. «Ты стриглась с закрытыми глазами?», «Следует обратить внимание, что спереди тоже не все в порядке», «Посмотри на передние пряди», — отметили юзеры.

В сентябре блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.