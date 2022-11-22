Число жертв землетрясения на острове Ява превысило несколько сотен

Reuters: число жертв землетрясения на острове Ява выросло до 252 человек

Число жертв в результате землетрясения в индонезийском городе Чианджур на западе острова Явы выросло и превысило отметку в несколько сотен человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей.

В ходе проведения спасательной операции выяснилось, что 31 человек все еще числится пропавшим без вести, из зоны бедствия эвакуировано еще семь тысяч человек. Из-за стихийного бедствия погибло 252 человека, еще несколько сотен получили ранения.

О землетрясении стало известно днем 21 ноября. Изначально власти сообщали, что жертвами стихии стали 44 жителя округа Чианджур в провинции Западная Ява, более 100 граждан пропали без вести. От землетрясения пострадали более 700 зданий, в том числе больницы, школы, жилые дома и хозяйственные постройки.