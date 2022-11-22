В Нальчике провели акцию по сдаче крови

В Кабардино-Балкарии провели всероссийскую акцию по сдаче крови «Культурный код донора»

В Нальчике на площади 400-летия провели заключительный этап всероссийской акции «Культурный код донора». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что передвижной донорский пункт за год побывал во всех районах Кабардино-Балкарии. По данным Станции переливания, всего в республике организовали около трех десятков выездов по населенным пунктам. Отмечается, что целью сдачи крови является вовлечение работников культуры в донорское движение.

По информации издания, после мероприятия артисты Кабардино-Балкарии выступили для жителей и гостей столицы с концертной программой.

В марте 2021 года в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.