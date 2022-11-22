Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:13, 22 ноября 2022Моя страна

В Нальчике провели акцию по сдаче крови

В Кабардино-Балкарии провели всероссийскую акцию по сдаче крови «Культурный код донора»

Фото: Shutterstock

В Нальчике на площади 400-летия провели заключительный этап всероссийской акции «Культурный код донора». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что передвижной донорский пункт за год побывал во всех районах Кабардино-Балкарии. По данным Станции переливания, всего в республике организовали около трех десятков выездов по населенным пунктам. Отмечается, что целью сдачи крови является вовлечение работников культуры в донорское движение.

По информации издания, после мероприятия артисты Кабардино-Балкарии выступили для жителей и гостей столицы с концертной программой.

В марте 2021 года в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.