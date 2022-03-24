В Кабардино-Балкарии стартовала акция «Неделя детской и юношеской книги»

В Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги»

В Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, церемонию в честь открытия «Недели детской и юношеской книги» провели в Кабардинском театре имени Али Шогенцукова. Отмечается, что культурном учреждении установили стенды с популярными классическими произведениями.

Известно, что в ходе мероприятия школьники получили подарки и грамоты «Лучшему юному читателю этого года». Среди учеников, которые удостоились наград, Лейла Геркокова, Ануар Суншев, Михаил Канов и другие.

По информации издания, во время «Недели детской и юношеской книги» юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет серия познавательно-развлекательных мероприятий «Эковстречи». Гостей ожидает эколекторий, викторина «Ставка на экологию», ярмарка, зона для настольных игр, а также две зоны тематических мастер-классов для детей и взрослых.