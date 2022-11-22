Москвичей предупредили о ледяном дожде

ГУ МЧС: в Москве ожидается ледяной дождь с 3:00 ночи 22 ноября

В Москве в ночь на вторник и в течение первой половины дня ожидается ледяной дождь. Об этом предупреждает московское ГУ МЧС.

По информации синоптиков Росгидромета, ледяной дождь ожидается 22 ноября в период с 3:00 ночи. Сотрудники МЧС порекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге и не парковать машины под деревьями. Кроме того, в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряд регионов об аномальном холоде. По его словам, на части территорий Западной Сибири и Урала температура будет на 14 градусов ниже нормы. Самая холодная погода ожидается в Якутии и на Чукотке — до 44 градусов ниже нуля.