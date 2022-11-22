Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране

Altair Real Estate Dubai: российский инвестиционный спрос на жилье в ОАЭ вырос на 29%

Инвестиционный спрос на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) со стороны россиян значительно вырос. О том, что граждане бросились вкладывать средства в недвижимость в одной стране, «Ленте.ру» сообщил эксперт агентства Altair Real Estate Dubai Лев Лукович.

По итогам октября 2022 года российский инвестиционный спрос на жилье в ОАЭ вырос на 29,7 процента по сравнению с сентябрем. Число соответствующих запросов от граждан России растет третий месяц подряд. Показатель этого октября оказался на 430,2 процента больше октября 2021 года.

В целом с января по октябрь 2022 года инвесторы из России стали интересоваться покупкой недвижимости в ОАЭ на 315,7 процента чаще, чем в тот же период в 2021 году. По словам Луковича, большинство покупателей при выборе объекта обращают внимание на локацию, статус застройщика и создаваемое им комьюнити, наличие парков и скверов.

В сентябре россияне стали массово интересоваться переездом в ОАЭ. Относительно августа спрос на переезд в эту страну вырос на 92,72 процента. Динамика оказалась самой резкой с февраля, когда количество таких запросов увеличилось на 138,7 процента.