Россияне массово заинтересовались переездом в одну страну

Skolkovo Realty: интерес россиян к переезду в ОАЭ вырос на 92,72 процента

В сентябре 2022 года россияне стали массово интересоваться переездом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — спрос вырос почти в два раза. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

В сравнении с августом интерес к переезду в ОАЭ повысился на 92,72 процента. Динамика оказалась самой резкой с февраля, когда количество запросов увеличилось на 138,78 процента.

В общей сложности за девять месяцев с начала года интерес к переезду в эту страну и получению там официального статуса стал больше на 151,22 процента относительно аналогичного периода 2021 года. В сравнении с январем-сентябрем 2020 показатель увеличился на 283,28 процента.

Эксперты компании отметили, что на данный момент в стране действует новая система получения виз. «Новые визы не требуют принимающей стороны или спонсора, предлагают большую гибкость, многократный въезд, срок действия 60 дней и единую платформу для подачи заявок», – отметил генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин.

Ранее эксперты портала Emirates.Estate заявили, что в сентябре 2022 года спрос на недвижимость в ОАЭ среди граждан России подскочил на 104,16 процента относительно августа. Кроме того, количество их обращений было на 467,38 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года.