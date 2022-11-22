Белый медведь пришел посмотреть на российский атомный ледокол и попал на видео

Белый медведь почуял запах пищи и вышел к атомному ледоколу в Красноярском крае

В Енисейском заливе Красноярского края белый медведь пришел посмотреть на российский атомный ледокол «Вайгач». Хищника сняли на видео, ролик опубликован на странице ФГУП «Атомфлот» в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, зверь вышел к ледоколу, потому что почуял запах пищи. На записи видно, как хищник вплотную подходит к судну, затем отходит чуть дальше и встает на задние лапы, принюхиваясь и вытягивая морду. Медведь ходит из стороны в сторону и старается подняться на лапах повыше, чтобы разглядеть, что происходит на палубе.

«Несмотря на обилие нерп в Енисейском заливе, белый медведь вновь пришел за атомным ледоколом "Вайгач". На этот раз встреча состоялась у острова Сибирякова. Медведя очень привлекает запах камбуза. Лучший комплимент шеф-повару атомного ледокола от хозяина Арктики. Но кормить животных запрещено!» — написал капитан судна Андрей Теницкий, запечатлевший медведя.

Ранее сообщалось, что в Арктике может появиться гибрид белого и бурого медведя. По мнению ученых, такое может произойти из-за изменения ареала обитания двух видов этих млекопитающих в северных регионах Якутии.