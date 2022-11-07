В России рассказали о вероятности появления гибридного медведя

В РАН заявили о вероятности появления гибрида белого и бурого медведя в Арктике

В Арктике может появиться гибрид белого и бурого медведя. Об этом заявил директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, подобное может произойти из-за изменения ареала обитания двух видов этих млекопитающих в северных регионах Якутии. «Бурые медведи идут в тундру. В низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, стали появляться бурые. В частности, случаи появления бурых медведей зафиксированы в Анабарском районе республики», — рассказал ученый, отметив, что это может привести к появлению гибридов в будущем.

Ранее ученые в рамках первого этапа научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» смогли с помощью беспилотных летательных аппаратов посчитать белых медведей, обитающих на острове Врангеля.