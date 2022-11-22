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10:14, 22 ноября 2022Культура

Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром» Микки Кун

На 91-м году жизни скончался последний из живых актер из «Унесенных ветром» Микки Кун

Кадр: фильм «Странная любовь Марты Айверс»

На 91-м году жизни скончался последний оставшийся в живых актер из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Кун. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть Куна подтвердила его жена, добавив, что актер умер 20 ноября в хосписе, расположенном во Флориде. По ее словам, незадолго до кончины звезда «Унесенных ветром» находился «в отличном состоянии».

Артист в возрасте семи лет исполнил в проекте, снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл, роль сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон (этих персонажей в ленте сыграли Лесли Говард и Оливия де Хэвилленд).

После «Унесенных ветром» Кун снялся еще в нескольких десятках фильмов, среди которых были «Хуарес», «Красная река», «Дик Трейси» и «Странная любовь Марты Айверс», после чего завершил карьеру киноактера в 1957 году.

До 1995-го артист проработал в управлении авиакомпании American Airlines, после чего вышел на пенсию.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни скончался американский кинопродюсер и один из создателей трех частей фильма «Крестный отец» Грей Фредериксон.

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Анастасия Астахова
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