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14:44, 22 ноября 2022Моя страна

Под Калугой нашли краснокнижную мини-сову

Орнитолог Галченков нашел в Калужской области краснокнижного воробьиного сычика

Фото: Geronimo Giqueaux / Unsplash

В Городском бору Калуги нашли самую маленькую сову Калужской области — воробьиного сычика. Об этом сообщило Минприроды области во «ВКонтакте».

Уникальную птицу нашел орнитолог Юрий Галченков. Воробьиный сычик, внесенный в региональную красную книгу, охраняется Минприроды. Мини-сова может достигнуть размера всего лишь в 16-17 сантиметров, когда как, например, ястребиная сова имеет длину около 34 сантиметров.

Совы и сычи считаются ночными птицами, однако осенью и зимой они активизируются и днем. Например, сычик заготавливает корм к зиме. Местные орнитологи уже успели найти одну такую кладовую — там хищник оставил 25 полевок и 3 бурозубки.

Ранее стало известно, что местная жительница спасла полярную сову от нападения бродячих псов в Уренгое. Сову обнаружили на детской площадке — местные жители стали фотографировать птицу, неподвижно сидящую на снегу. Позже туда прибежали собаки, которые принялись нападать на сову.

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Варвара Кошечкина
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