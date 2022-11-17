Россиянка спасла полярную сову от бродячих собак

На Ямале женщина спасла полярную сову от нападения бродячих собак

Местная жительница спасла полярную сову от нападения бродячих псов в Уренгое. Об этом россиянка сообщила «МК Ямал».

Сову обнаружили на детской площадке — местные жители стали фотографировать птицу, неподвижно сидящую на снегу. Позже туда прибежали собаки, которые принялись нападать на сову.

«Она полетела, но не высоко, взлетала и снова садилась. Собаки — за ней. Я испугалась и побежала за ними по сугробам за дом, поймала птицу и забрала домой», — рассказала женщина. Россиянка пыталась накормить сову мясом, но та отказалась от еды и иногда пыталась кусаться. По словам женщины, птица вела себя хорошо, долго сидела на стуле и разрешила себя погладить.

Позже соседи вызвали ветеринаров, которые увезли сову на обследование и пообещали сообщить россиянке о ее состоянии после диагностики. Женщина призналась, что не решилась оставить сову себе, потому что не знает, чем ее надо кормить.

Ранее еще одну сову спасли в другом городе Ямало-Ненецкого округа. Птица была перепачкана кровью — врачи диагностировали у нее перелом крыла.