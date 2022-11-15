69-я параллель
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17:16, 15 ноября 202269-я параллель

Перепачканную кровью редкую полярную сову нашли и спасли в российском городе

В Ноябрьске школьница нашла и спасла редкую полярную сову с поврежденным крылом

Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте»

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа школьница нашла на тротуаре редкую полярную сову, перепачканную кровью. У птицы оказалось повреждено крыло. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

Россиянка отнесла пернатую в приют, у совы диагностировали перелом крыла и внутреннюю гематому.

Редкую птицу планируют доставить на осмотр к орнитологу в Ханты-Мансийск, чтобы спасти ее от ампутации. Волонтеры объявили сбор денежных средств. Кроме того, неравнодушных горожан попросили помочь раненой птице с кормом.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Красноярского края провели операцию по спасению примерзшей ко льду утки. После спасения невредимая птица улетела.

Птица примерзла хвостом и не могла выбраться самостоятельно. Ее заметили обходившие территорию инспекторы.

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Анна Щербакова
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