В заповеднике Красноярского края спасли примерзшую ко льду утку

В заповеднике Красноярского края провели операцию по спасению примерзшей ко льду утки

В заповеднике Красноярского края провели операцию по спасению примерзшей ко льду серой утки. Об этом сообщает NGS24.RU.

В заповеднике «Центральносибирский» рассказали, что все произошло напротив кордона Комса на острове Комсинский. Птица, вероятно, поела и захотела отдохнуть в тальнике на краю берега. Однако, пока она спала, температура резко упала, и мокрый снег превратился в ледяную массу. Птица примерзла хвостом и не могла выбраться самостоятельно. Ее заметили обходившие территорию инспекторы.

Сперва утка не давала подобраться к себе, сильно сопротивляясь и размахивая крыльями, но позже позволила помочь. После спасения невредимая птица улетела.

Ранее в ноябре в Челябинской области сотрудники полиции и спасатели МЧС спасли лебедя, который не успел до заморозков улететь с озера. После освобождения ослабшего лебедя передали под опеку директору учебно-полевого комплекса при Чесменском музее.

