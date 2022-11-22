Минобороны сообщило о провокациях Киева на ЗАЭС

Минобороны России заявило о провокациях Киева на ЗАЭС с целью техногенной катастрофы

Киев продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в течение 21 ноября артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленной зоне атомной электростанции было выпущено восемь крупнокалиберных снарядов.

Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области, добавили в Минобороны. Ответным огнем российских войск огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, подчеркнули в ведомстве.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы принудить ВСУ прекратить обстрелы ЗАЭС. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).