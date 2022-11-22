В Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев за три года

Кабардино-Балкарию озеленили миллионом деревьев в рамках нацпроекта «Сохранение лесов»

В Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщает портал «Вести КБР».

По информации издания, в лесах республики высаживали новые саженцы в течение трех лет существования экологической акции. В частности, местный лесопитомник выращивает клены, акации, тополя и другие породы деревьев, с помощью которых и проводится озеленение территорий.

Отмечается, что весной специалисты высадили растения на площади в 95 гектаров. Среди них, помимо названных саженцев, были восточный бук, красный дуб, клен и липа. Всего на озеленение из федерального бюджета в 2022 году направили около девяти миллионов рублей.

В марте 2021 года в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.