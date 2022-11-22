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21:21, 22 ноября 2022Мир

Молдавия по рекомендации Украины засекретила данные о ситуации в энергетике

Правительство Молдавии засекретило данные о ситуации в энергетике по рекомендации Украины

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство Молдавии засекретило данные о ситуации в энергосетях по рекомендации руководства Украины. Об этом рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица, передает телеканал PRO TV Chisinau.

По ее словам, это связано с ударами по энергетическим объектам соседней страны. Как уточнила политик, Кишинев перестанет публиковать полную информацию о перетоках, их состоянии по просьбе Украины. Решение было принято «после атак на сайты энергораспределительных компаний». Как уточнила премьер, Молдавия перенимает европейский опыт в этом вопросе.

«У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности», — добавила она.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что почти половина энергетической инфраструктуры государства выведена из строя.

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Марина Совина
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