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01:03, 22 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский нарушил требование для вступления Украины в Евросоюз

ЦПК: Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, чем нарушил одно из семи требований вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как заявили в ЦПК, Зеленский, несмотря на призывы наложить вето, все же подписал закон, «который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками». В организации считают, что решение об отмене финансового мониторинга «фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС».

Речь идет об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц. Теперь они будут находиться под наблюдением в течение трех лет после освобождения от должности. Бывшие политики смогут дождаться, когда пройдут три года, и легализовать любые средства, добавили в организации.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для присоединения стране необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ.

После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии (ЕК), которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

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Марина Совина
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