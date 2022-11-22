Стало известно о причастности замкомандира «Айдара» к подрыву моста в Лисичанске

РИА Новости: экс-боец «Айдара» заявил об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске

Замкомандира украинского батальона «Айдар» Денис Мурыга (внесен в список экстремистов и террористов) лично участвовал в подрыве моста в Лисичанске в 2015 году. Об этом в суде сообщил бывший «айдаровец» Денис Сероус, передает РИА Новости.

По словам Сероуса, отбывающего наказание в колонии в Самарской области, в 2014 году он вступил в «Айдар» добровольцем и служил в батальоне одновременно с Мурыгой. «Я знаю, было у них одно задание — подорвать мост. Его лично пригласили на планирование операции», — заявил экс-«айдаровец».