В России предстанет перед судом замкомандира украинского батальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону начнется суд над замкомандира украинского батальона «Айдар» Мурыгой

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему вменяются статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и обучили тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.

В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.

19 мая Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал его по обвинению в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Он пытался пробраться в Россию под видом беженца, но в апреле был задержан. У него при себе нашли паспорта России и Украины. В пресс-службе судов Ростовской области подтвердили, что у замкомандира «Айдара» двойное гражданство.

В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.