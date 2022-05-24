Россия пополнила список террористов замкомандира украинского батальона «Айдар»

Росфинмониторинг внес в список террористов замкомандира украинского батальона «Айдар»

Заместитель командира украинского батальона «Айдар» Денис Мурыга внесен в российский список экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

19 мая Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал Мурыгу по обвинению в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 16 июля.

Мурыга пытался пробраться в Россию под видом беженца, но был задержан в апреле. У него при себе нашли паспорта России и Украины. В пресс-службе судов Ростовской области подтвердили, что у замкомандира «Айдара» двойное гражданство.