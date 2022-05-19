Замкомандира батальона «Айдар» арестован

Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал замкомандира «Айдара» Дениса Мурыгу

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону на два месяца арестован замкомандира украинского нацбатальона «Айдар» Денис Мурыга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, замкомандира заподозрили в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР). В результате погибли часовые республиканской народной милиции. Суд избрал Мурыге меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля.

Ранее сообщалось, что на него возбуждено дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ» УК РФ.

О задержании Мурыги стало известно в четверг, 19 мая. Отмечалось, что замкомандира нацбатальона он стал не позже февраля 2015 года.