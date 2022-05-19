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Замкомандиру нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде

Замкомандиру украинского нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Замкомандиру украинского нацбатальона «Айдар» Денису Мурыге изберут меру пресечения в четверг, 19 мая, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Он подозревается в преступлении по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ» УК РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Мурыга разделял праворадикальные взгляды, основанные на русофобии и идее украинского превосходства; к батальону «Айдар» присоединился, когда находился в Киеве. Это произошло в 2015 году, после чего мужчину направили в учебный лагерь в селе Верхние Гаи Львовской области.

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Владимир Шарапов
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