Замкомандиру нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде

Замкомандиру украинского нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде

Замкомандиру украинского нацбатальона «Айдар» Денису Мурыге изберут меру пресечения в четверг, 19 мая, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Он подозревается в преступлении по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ» УК РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Мурыга разделял праворадикальные взгляды, основанные на русофобии и идее украинского превосходства; к батальону «Айдар» присоединился, когда находился в Киеве. Это произошло в 2015 году, после чего мужчину направили в учебный лагерь в селе Верхние Гаи Львовской области.