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Замкомандира батальона «Айдар» пытался пробраться в Россию под видом беженца

Замкомандира батальона «Айдар» Мурыга пытался пробраться в Россию под видом беженца

Фото: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Заместитель командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» Денис Мурыга пытался пробраться в Россию под видом беженца, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Мурыга пытался въехать в РФ как беженец. Он был задержан в апреле», — рассказал собеседник агентства.

О задержании замкомандира батальона «Айдар» стало известно 19 мая. Мурыга был арестован на два месяца решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Он заключен под стражу до 16 июля.

Мурыга подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).

По данным источника РИА Новости, Мурыга в 2015 году принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли люди.

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Алина Гончарова
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