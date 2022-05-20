Силовые структуры
Стало известно о двойном гражданстве замкомандира батальона «Айдар»
У замкомандира батальона «Айдар» Мурыги нашли двойное гражданство
У арестованного заместителя командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» Дениса Мурыги нашли паспорта России и Украины. Об этом стало известно ТАСС.
В пресс-службе судов Ростовской области подтвердили, что у Мурыги двойное гражданство.
Ранее сообщалось, что замкомандира нацбатальона пытался пробраться в Россию под видом беженца. Он был задержан в апреле.
19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца, до 16 июля. Мурыгу заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).
Также, по данным ТАСС, в 2015 году он принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР).