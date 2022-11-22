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02:02, 22 ноября 2022Силовые структуры

Суд в Ростове начнет допрос свидетелей по делу замкомандира «Айдара»

Суд в Ростове-на-Дону начнет допрос свидетелей по делу замкомандира «Айдара» Мурыги

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнет допрос свидетелей по уголовному делу замкомандира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Заседание по делу одного из главарей формирования состоится 22 ноября в 10.00, суд обеспечит явку свидетелей и их допрос, уточнил собеседник агентства.

9 ноября Южный окружной военный суд начал процесс над Мурыгой. Подсудимому вменятся подрыв моста в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Мурыга полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему предъявлены обвинения по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Марина Совина
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