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13:56, 9 ноября 2022Силовые структуры

В России начался суд над замкомандира из украинского батальона «Айдар»

В Ростове-на-Дону начался суд над замкомандира подразделения украинского батальона «Айдар»
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Южном окружном военном российском суде, расположенном в Ростове-на-Дону, начался процесс над замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Денисом Мурыгой (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому вменятся подрыв моста в Луганской народной республике (ЛНР). Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. ТАСС публикует видео из суда.

На кадрах виден Мурыга в стеклянном аквариуме.

Ему предъявлены обвинения по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и обучили тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.

В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.

19 мая Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал его по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Он пытался пробраться в Россию под видом беженца, но был задержан. У него при себе нашли паспорта России и Украины.

В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.

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Любовь Ширижик
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