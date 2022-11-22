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13:21, 22 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось о поражении роты ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о поражении готовящейся атаковать роты ВСУ на купянском направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение мотопехотной роте Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для атаки в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что дальнейшие действия войск России остановили и рассеяли подразделения ВСУ. Потери украинских войск составили более 50 солдат ВСУ убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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Никита Абрамов
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