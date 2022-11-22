Минобороны отчиталось о поражении роты ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о поражении готовящейся атаковать роты ВСУ на купянском направлении

Российские войска нанесли поражение мотопехотной роте Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для атаки в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что дальнейшие действия войск России остановили и рассеяли подразделения ВСУ. Потери украинских войск составили более 50 солдат ВСУ убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Российским войскам удалось поразить две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», из которых украинские военнослужащие обстреливали Белгородскую область.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).