В НАТО признали неготовность ответить России

Адмирал Бауэр заявил о неготовности НАТО ответить России из-за проблем с инфраструктурой

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о неготовности Североатлантического альянса ответить на «угрозу» со стороны России из-за проблем с инфраструктурой. Его слова приводит Reuters.

«В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре», — признал адмирал.

Экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в беседе с агентством подчеркнул, что переброска тяжелой техники из-за океана не сможет оперативно осуществляться из-за низкой пропускной способности европейских железных дорог и разницы в ширине колеи.

«У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе», — констатировал он.

Ранее парламентская ассамблея НАТО призвала страны альянса признать Россию «террористическим режимом». Соответствующий документ опубликован на сайте западного военного блока. Согласно новой единогласно принятой инициативе, члены альянса создадут Международный трибунал, в котором будут рассматриваться факты российской агрессии на Украине, чтобы привлечь Россию в качестве «страны-террориста» к ответственности.