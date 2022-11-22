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16:33, 22 ноября 2022Мир

Иранский военачальник пригрозил похитить и поработить Нетаньяху

JP: командующий КСИР в Исфахане пригрозил похитить премьера Израиля Нетаньяху в ошейнике

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Globallookpress.com

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в провинции Исфахан Моджтаба Фада выступил с угрозами в сторону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Jerusalem Post (JP).

Иранский офицер заявил, что Тегеран хочет похитить израильского премьера и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба. В таком тоне иранский военачальник прокомментировал слова Нетаньяху, который заявил, что приедет в Тегеран, когда протестующие победят.

«Даст Бог, Исламская Республика победит (имеется в виду — подавит протестные настроения в стране — прим. "Ленты.ру") и отправит премьер-министра [Израиля] в Иран с поводком и в рабском ошейнике», — заявил Фада. Он также назвал Израиль «детоубийственным режимом».

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Варвара Кошечкина
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