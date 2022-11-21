Израиль предупредил об атаке Ирана на ЧМ-2022 в Катаре

Глава военной разведки Израиля предупредил о готовящейся атаке Ирана на ЧМ-2022 в Катаре

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива предупредил, что Иран готовит нападение на чемпионат мира по футболу в Катаре. Единственное, что сдерживает Тегеран от молниеносной атаки, — ответная реакция хозяев мундиаля. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Халивы, иранский политический режим столкнулся с огромным давлением, так как общенациональные протесты превратились в «гражданское восстание». «Число погибших, нападки на национальные символы — это очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, существующим международным давлением и сложной экономической ситуацией», — объяснил он причины волнений иранских властей.

Израильский генерал предполагает, что власти очень обеспокоены ситуацией внутри страны и видят в этом угрозу существования политическому устройству. Однако, по мнению офицера, реальной угрозы падению режима сейчас нет. «Но по мере усиления давления на Иран (имеются в виду санкции, введенные западными странами — прим. «Ленты.ру»), в том числе внутреннего давления, ответ Ирана становится гораздо более агрессивным, поэтому следует ожидать гораздо более агрессивных ответов в регионе и в мире», — предупредил Халива, говоря о возможной атаке на ЧМ-2022.

Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц согласился с выводами генерал-майора Аарона Халивы и добавил, что Тегеран ищет возможности расширить нестабильность в регионе. «Чемпионат мира, вероятно, будет одним из тех событий, на которых он пытается вызвать нестабильность», — сказал Ганц.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Протестующих поддержали многие публичные личности Ирана, в том числе футболисты национальной сборной отказались петь гимн перед матчем первого тура группового этапа ЧМ-2022 против команды Англии.