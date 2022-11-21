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17:35, 21 ноября 2022Спорт

Футболисты сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем чемпионата мира

Футболисты сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем чемпионата мира-2022 с Англией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Футболисты сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Англии. Трансляция встречи ведется на сайте «Матч ТВ».

Во время исполнения национального гимна игроки иранской команды стояли молча. Болельщики на трибунах стадиона «Халифа» в Дохе встретили решение футболистов аплодисментами.

На момент публикации новости счет во встрече 4:1 в пользу англичан. На 35-й минуте счет открыл полузащитник Джуд Беллингем. На 43-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Букайо Сака. На первой добавленной к первому тайму минуте довел счет до разгромного полузащитник Рахим Стерлинг. На 64-й минуте Сака оформил дубль. Через минуту отставание иранцев сократил нападающий Мехди Тареми.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

Анастасия Борисова
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