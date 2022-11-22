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16:09, 22 ноября 2022Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить на новогоднем туре

Вице-президент АТОР: повышение стоимости туров на праздничные даты составляет 70 процентов

Фото: Shutterstock

На зимнем путешествии россияне могут ощутимо сэкономить, если выбрать для отдыха правильные даты. Способ сделать отпуск менее затратным раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, стоимость новогодних туров может быть на 70 процентов выше средней по рынку — на праздничные даты цены поднимают как средства размещения, так и авиаперевозчики.

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«Повышение цен на пиковые даты, к которым, безусловно, относятся новогодние праздники, всегда составляет 60-70 процентов. Это традиционная попытка компенсировать отсутствие доходов в постновогодние даты, когда турпоток обычно существенно снижается», — пояснил вице-президент АТОР.

При этом снизить затраты на новогоднюю поездку можно при переносе отпуска на более ранние или поздние даты. «Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января», — отметил Мурадян.

Ранее эксперты АТОР предложили россиянам, верящим в примету «Как Новый год встретишь, так и проведешь», отметить праздник в полете. Так, у желающих много путешествовать в 2023 году есть различные способы отпраздновать новогоднюю ночь в воздухе — как на авиарейсах по России, так и во время полета в ТурциюОАЭТаиландГоа и на Шри-Ланку

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Валентина Процкова
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