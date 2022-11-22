Экс-полковник ВС США Макгрегор обвинил украинскую армию в обстреле мирных жителей

Западные СМИ не любят говорить о том, как «демократическая и безгрешная» Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре в Донбассе и совершает обстрел мирных жителей. Об этом заявил экс-полковник ВС США Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone, обвиняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военных преступлений.

«Русские не стремятся нанести ущерб гражданским, но есть немало свидетельств с другой стороны, как HIMARS использовались для ударов по гражданским в Донецке, Луганске, Крыму. Мы никогда об этом не говорим, потому что Украина — демократическое государство без греха, в то время как Россия — мрачное авторитарное зло, но правда для Украины выглядит крайне неприглядно», — заявил американский высокопоставленный офицер в отставке.

Также Макгрегор отметил, что, в отличие от украинской армии, российские военные действительно стараются обойтись минимальными разрушениями при проведении специальной военной операции.

Ранее посольство России в Вашингтоне осудило США за реакцию на расстрел бойцами Вооруженных сил Украины российских военнопленных. Дипломаты подчеркнули, что украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права, и призвали Киев ответить за военные преступления.