Посольство России в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Посольство России в Вашингтоне осудило США за реакцию на расстрел бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Расстрел российских военных является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года посольство России в США

Дипломаты подчеркнули, что украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

Высказывание американского посла

Российское посольство также обратило внимание на заявление посла США по особым поручениям Беты Ван Шак о том, что американские власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных.

Мы призываем Украину продолжать придерживаться международных обязательств в рамках этого конфликта. И мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права. В противном случае они столкнутся с последствиями Бет Ван Шак посол США по особым поручениям

Как отметили в посольстве России, «в циничном тоне дипломат сослалась на то, что "военных преступлений" ВС РФ фиксируется "многократно больше", чем со стороны ВСУ». При этом, указали в дипмиссии, в Госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершенных российскими военнослужащими.

Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию. посольство России в США

В посольстве указали, что «Киев до сих пор не понес наказание за свои преступления, а США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти».

США как сторона конфликта

Посольство России также обратило внимание на то, что США «способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности» украинских военных, покрывая их действия.

В дипмиссии напомнили, как российские дипломаты неоднократно говорили о том, что «через поставки вооружений Киеву, обучение боевому искусству украинских преступников и наемников, передачу развединформации Соединенные Штаты превращаются в сторону конфликта».

Загоняют российско-американские отношения в тупик посольство России в США

Позиция Москвы

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет Мария Захарова официальный представитель МИД России

21 ноября Госдума анонсировала рассмотрение заявления по ситуации с расстрелом российских военнопленных, которое пройдет 22 ноября.

Неизвестное будущее



