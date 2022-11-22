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07:30, 22 ноября 2022Мир

Посольство России оценило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Посольство России в Вашингтоне раскритиковало реакцию США на расстрел российских пленных

Фото: Tom Brenner / Reuters

Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности украинских военных. Такую оценку дали в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Как заявили в дипмиссии, расстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военнопленных «является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года».

«Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти», — высказались российские дипломаты.

В посольстве также обратили внимание на заявление посла по особым поручениям Беты Ван Шак о том, что американские власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных. «Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами», — указали в дипмиссии.

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

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Марина Совина
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