Госдума анонсировала рассмотрение заявления по расстрелу российских пленных

Госдума 22 ноября рассмотрит заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных

Госдума во вторник, 22 ноября, рассмотрит заявление по ситуации с расстрелом российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Государственная Дума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных», — говорится в заявлении.

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. Он добавил, что Москва готова к международному расследованию.