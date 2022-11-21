Кремль пообещал заняться поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Песков заявил, что РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. С таким обещанием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, виновные в этом преступлении должны понести наказание.

Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию убийства пленных россиян. «Если будет надежда на эффективность, если нет — не имеет смысла», — отметил он.

До этого Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать за казненных российских пленных.

В ведомстве утверждают, что солдаты ВСУ намеренно убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военных.

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что отправит видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, в международные организации.

18 ноября в сети распространилось видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.