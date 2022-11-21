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12:44, 21 ноября 2022Россия

Кремль пообещал заняться поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Песков заявил, что РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. С таким обещанием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, виновные в этом преступлении должны понести наказание.

Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию убийства пленных россиян. «Если будет надежда на эффективность, если нет — не имеет смысла», — отметил он.

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До этого Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать за казненных российских пленных.

В ведомстве утверждают, что солдаты ВСУ намеренно убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военных.

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что отправит видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, в международные организации.

18 ноября в сети распространилось видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Анна Щербакова
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