В МИД призвали международные организации осудить расстрел российских пленных

Захарова призвала международные организации осудить расстрел российских военнопленных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова также призвала провести тщательное расследование. «Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — заявила она.

По словам Захаровой, Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на жестокое отношение украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.

Этот шокирующий видеоряд является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Расстрел российских военнопленных

В пятницу, 18 ноября, в сети были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими.

На одной видеозаписи демонстрируются тела российских военнослужащих, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными. В другом ролике в конце записи видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил России, отказался сдаваться и открыл огонь.

По данным издания «Русская весна», ранее в социальных сетях широко разошелся ролик с погибшими российскими бойцами, которых относили к Народной милиции ДНР и ДНР. В российских СМИ писали, что на кадрах изображены последствия казни.

«Украинцы в комментариях писали всякие оправдания, что погибшие пали от прилета мины/в бою и так далее. Теперь мы видим, что бойцы сдались в плен, кроме одного, который открыл огонь в конце ролика, и затем их тела с признаками добивания видны на втором ролике», — говорится в статье издания.

Реакция России

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

По сведениям ведомства, украинские солдаты намеренно убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военных. В министерстве подчеркнули, что подобное преступление не удастся представить в качестве трагического исключения.

Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными Министерство обороны России

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, будет отправлено в мировые правозащитные организации. Он отметил, что намерен добиваться международного расследования.

Фадеев подчеркнул, что ООН уже ответила на его письмо, в котором он сообщил о похожем случае, который мог иметь место под Купянском. «Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"», — сказал он.

Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали Валерий Фадеев Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Также Фадеев добавил, что планирует сообщить о возможной казни российских военных двум тысячам организаций, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста.

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, в свою очередь, назвал расстрел российских пленных военным преступлением.

Это военное преступление, совершенное приспешниками киевского режима, будет доведено до сведения международного сообщества Геннадий Гатилов Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве

Возбуждение уголовного дела

Следственный комитет России возбудил дело по факту массового расстрела солдатами ВСУ российских военнопленных.

В ведомстве сообщили, что СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК РФ и по статье 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ.

Российские следователи принимают меры для идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего Следственный комитет России

Также 14 ноября Следственный комитет России начал расследовать пытки убитого на Украине российского военнослужащего. Украина передала Луганской народной республике при обмене тело военного Народной милиции со следами пыток. Экспертами были обнаружены переломы костей кисти, раздробленную фалангу пальца, отрезанную часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и много ожогов на теле погибшего. Причиной смерти назвали кровопотерю.