Москва пообещала возмездие в ответ на расстрел российских пленных солдатами ВСУ

Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и провести тщательное расследование. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — пообещала она.

Захарова отметила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества к жестокому отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.