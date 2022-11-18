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20:21, 18 ноября 2022Мир

Москва пообещала возмездие в ответ на расстрел российских пленных солдатами ВСУ

Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и провести тщательное расследование. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — пообещала она.

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Захарова отметила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества к жестокому отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

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Варвара Кошечкина
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