Москва пообещала возмездие в ответ на расстрел российских пленных солдатами ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и провести тщательное расследование. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — пообещала она.
Захарова отметила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества к жестокому отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.
18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.
Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.