В Белоруссии призвали ОДКБ «добиться того, чтобы с ней считались»

Глава МИД Белоруссии Макей призвал ОДКБ добиться того, чтобы с ней считались

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) добиться того, чтобы с ней считались.

«Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ», — заявил министр иностранных дел.

Макей выразил надежду, что предстоящий 23 ноября в Ереване саммит организации внесет вклад в ее совершенствование. Он добавил, что внутри должна господствовать корпоративная солидарность для поддержания безопасности на пространстве ОДКБ.

Глава МИД Белоруссии указал, что претензий друг к другу у стран-членов достаточно много, однако следует вынести их на обсуждение, чтобы в дальнейшем добиться поставленных целей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ.

