Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:22, 22 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии призвали ОДКБ «добиться того, чтобы с ней считались»

Глава МИД Белоруссии Макей призвал ОДКБ добиться того, чтобы с ней считались

Фото: Pixabay

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) добиться того, чтобы с ней считались.

«Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций — региональных, международных — считались с ОДКБ», — заявил министр иностранных дел.

Макей выразил надежду, что предстоящий 23 ноября в Ереване саммит организации внесет вклад в ее совершенствование. Он добавил, что внутри должна господствовать корпоративная солидарность для поддержания безопасности на пространстве ОДКБ.

Глава МИД Белоруссии указал, что претензий друг к другу у стран-членов достаточно много, однако следует вынести их на обсуждение, чтобы в дальнейшем добиться поставленных целей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Запада допустили увеличение потолка цен на нефть
Россияне сравнили известную модель с пластиковой куклой
Стали известны условия возможного перехода Роналду в «Челси»
В США признали крах платежной системы «Мир»
В Белоруссии призвали ОДКБ «добиться того, чтобы с ней считались»
Сенаторы в США попросили главу Пентагона передать Украине ударные беспилотники
Президент Болгарии призвал к переговорам по Украине
В Германии заявили об «абсолютных границах» в поставках вооружений
Маск обвинил западное издание в публикации фейков о ракетах в Польше
На Украине оценили возможность России провести новые массированные атаки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.