Кремль анонсировал поездку Путина на саммит ОДКБ в Ереване

Песков заявил, что Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Ереване

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ и будут переговоры российско-кубинские», — сказал представитель Кремля.

31 октября было обнародовано совместное заявление Путина, лидеров Армении и Азербайджана Николы Пашиняна и Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху после переговоров. В нем лидеры подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Позднее первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что переговоры лидеров трех стран дали понять всему миру, что Россия способна остановить любые конфликты на Южном Кавказе.