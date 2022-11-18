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12:51, 18 ноября 2022Россия

Кремль анонсировал поездку Путина на саммит ОДКБ в Ереване

Песков заявил, что Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Ереване

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ и будут переговоры российско-кубинские», — сказал представитель Кремля.

31 октября было обнародовано совместное заявление Путина, лидеров Армении и Азербайджана Николы Пашиняна и Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху после переговоров. В нем лидеры подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Позднее первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что переговоры лидеров трех стран дали понять всему миру, что Россия способна остановить любые конфликты на Южном Кавказе.

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Никита Абрамов
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