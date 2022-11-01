В Совфеде заявили о способности России урегулировать конфликты на Кавказе

Джабаров заявил, что РФ показала миру способность остановить конфликты на Южном Кавказе

Прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым дали понять всему миру, что Россия способна остановить любые конфликты на Южном Кавказе. Об этом заявил первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Сенатор отметил, что Россия на прошедших переговорах продемонстрировала, что реально посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны. По мнению Джабарова, это стало большим шагом вперед.

31 октября было обнародовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху после переговоров. В нем лидеры подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, Москва будет оказывать этому всяческое содействие.

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Карабахе состоялся в Сочи. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.