Трое российских детей погибли при пожаре в частном доме

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел на улице Степная в деревне Подуровка Целинного района российского региона. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела трех несовершеннолетних: 6, 11 и 12 лет. С ними в доме находились двое мужчин — они выжили и были госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования.

18 ноября в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья с пятью детьми.