Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 22 ноября 2022Мир

В полицейском участке на юге Таиланда произошел взрыв

Reuters: в полицейском участке на юге Таиланда произошел взрыв, один человек погиб

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В полицейском участке на юге Таиланда произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

По информации агентства, в результате происшествия как минимум один человек погиб. Также сообщается, что много граждан получили ранения. Полицейские предполагают, что число жертв может вырасти. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.

Отмечается, что злоумышленники переоделись в форму полицейских и оставили около участка заминированную машину.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и свыше 20 пострадали при взрыве газа в провинции Дахук на севере Ирака. По предварительной информации, взорвалась газовая система в здании студенческого общежития. Среди пострадавших офицер Вооруженных сил (ВС) Ирака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.