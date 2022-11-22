Reuters: в полицейском участке на юге Таиланда произошел взрыв, один человек погиб

В полицейском участке на юге Таиланда произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

По информации агентства, в результате происшествия как минимум один человек погиб. Также сообщается, что много граждан получили ранения. Полицейские предполагают, что число жертв может вырасти. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.

Отмечается, что злоумышленники переоделись в форму полицейских и оставили около участка заминированную машину.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и свыше 20 пострадали при взрыве газа в провинции Дахук на севере Ирака. По предварительной информации, взорвалась газовая система в здании студенческого общежития. Среди пострадавших офицер Вооруженных сил (ВС) Ирака.