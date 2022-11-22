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03:34, 22 ноября 2022Мир

Четыре человенка погибли при взрыве на севере Ирана

Al Mashhad Al Araby: четыре человенка погибли при взрыве газа на севере Ирана

Четыре человека погибли и свыше 20 пострадали при взрыве газа в провинции Дахук на севере Ирака. Об этом сообщает Al Mashhad Al Araby.

Момент взрыва запечатлели очевидцы. На кадрах видно горящее здание, затем раздается мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвалась газовая система в здании студенческого общежития. Среди пострадавших офицер Вооруженных сил (ВС) Ирака и сотрудник службы безопасности республики.

Прибывшие на место отряды гражданской обороны смогли оперативно потушить огонь. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

19 ноября стало известно об обрушении жилого пятиэтажного кирпичного дома в поселке Тымовское на Сахалине. Погибли 10 человек. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, подключен к плите.

Марина Совина
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