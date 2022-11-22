На заводе в Китае погибли не менее 36 человек

CGTN: в китайской провинции Хэнань при пожаре на заводе погибли не менее 36 человек

Не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае. Об этом сообщает телеканал CGTN.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Аньян, два человека пострадали, еще столько же считаются пропавшими без вести. Причины происшествия выясняются.

20 ноября сообщалось, что на цветочном складе в центре Москвы начался пожар. Погибли восемь человек. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров — его удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.